Desesperado encierro de una semana en Rusia para frenar al Covid

Argentina.- En redes sociales usuarios manifestaron su inconformidad tras conocer la historia de una mujer de 84 años de nombre Ursulina, quien fue abandonada por sus familiares durante la noche, en la Clínica Santa Clara, de San Juan, Argentina, en donde llegó con varias lesiones en su piel, deshidratada y con una nota que expresaban que lo sentían, pero que ya no podían hacerse cargo de ella.

De acuerdo con el medio Clarín, la mujer llegó al hospital con escaras en la piel, estaba deshidratada y desnutrida, además de presentar un severo deterioro cognitivo que le impide una buena comunicación.

“Con mucho dolor (…) Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina (…) Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento (…) Ya no doy más (…) Estos son los papeles para internarla en el geriátrico (…) Lo siento”, decía la nota que acompañaba a la abuelita.