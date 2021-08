Desobediencia de sacerdote pone en riesgo la salud de los feligreses

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal en contra de tres universidades públicas de los Estado de México, Sinaloa y Tabasco por su presunta colaboración en operaciones de desvió de más de 300 millones de pesos del erario bajo el esquema fraudulento conocido como “La Estafa Maestra”.

Las autoridades dieron a conocer las denuncias presentadas por los auditores, se incluyen dictámenes técnicos en donde claramente se identifica a funcionarios de universidades que habrían incurrido en los malos manejos de los recursos, se presume que se trató de un esquema pactado y no de hechos aislados.

Foto: El esquema fraudulento es conocido como “La Estafa Maestra”.

Los planteles denunciados penalmente son la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM); la Universidad Politécnica de Sinaloa; y la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco.

Tras recibir el dinero y sin cumplir con ninguno de los servicios pactados estas universidades, con la presunta complicidad de sus rectores y funcionarios, enviaron premeditadamente los recursos a otras empresas “subcontratadas” para que lo llevaran a cabo. Pero muchas de esas compañías resultaron ser empresas irregulares o hasta fantasmas.

“En la revisión de la documentación derivada de las contrataciones y subcontrataciones se observó que presentan irregularidades como cuadernillos duplicados o localizados en internet, bases de datos incompletas, entre otras, mencionadas en el informe, por lo que ni la UIEM, ni los subcontratistas acreditaron la prestación de los servicios contratados por 229 millones de pesos”, indicaron las autoridades a través del dictamen que dio pie a la denuncia

La UIEM tiene ocho denuncias presentadas por los auditores por un presunto fraude al erario que asciende a los 229 millones de pesos. Esto como resultado de los malos manejos registrados en los años 2014 a 2016.

Foto: UIEM tiene ocho denuncias por desvió de 229 millones de pesos.

Por otra parte, la ASF también presentó una denuncia en contra de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) localizada en Tabasco, por presuntos hechos de corrupción que dieron paso a un quebrante cercano a los 54 millones de pesos

Foto: Universidad Tecnológica del Usumacinta fue denunciada por desvió de 54 mdp.

En cuanto a la Universidad Politécnica de Sinaloa, la ASF la denunció por presuntas acciones de corrupción que derivaron en un fraude al erario cercano a los 36 millones de pesos. Los recursos (poco más de cuatro millones) los usó la universidad para pagar parte de su nómina, situación que evidentemente no estaba permitida. Y el resto del dinero, no se tiene registro en que se ejercieron pues el plantel no lo comprobó, pero tampoco los regresó.

Foto: La FGR investiga en la la Universidad Politécnica de Sinaloa por fraude de 36 mdp.

La FGR ya procedió en contra del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien sigue prófugo pero por el delito de lavado de dinero, mientras tanto seguirán trabajando conjuntamente con los rectores para esclarecer los hechos.