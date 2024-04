Despliegue de Fuerzas de Seguridad para el Carnaval Cazones 2024

• »A los maestros de escuela pública, que su salario mínimo sea igual al medio del Seguro Social y pensiones dignas a los maestros», puntualizó como un eje para mejorar la educación en México

• ‘’Voy a ser una presidenta que esté al servicio del pueblo de México’’, puntualizo

• ‘’No va a haber corrupción, ni privilegios en el gobierno que encabecemos’’, garantizó

Chimalhuacán.-Impulsar la educación pública, con la creación de más preparatorias y universidades será una de las grandes prioridades del siguiente piso de la Cuarta Transformación, así lo aseguró la candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) Claudia Sheinbaum Pardo, quien puntualizó que todos los jóvenes deben de tener un lugar para continuar con su preparación para el futuro.

’’Nos vamos a poner de acuerdo con todas las instituciones, porque no debe haber examen de admisión en la preparatoria pública, los jóvenes deben de ir a la preparatoria que les quede más cerca de su casa y todos los sistemas educativos tienen que tener el mismo nivel educativo’’, puntualizó.Aseguró que, además de abrir más espacios educativos, Claudia Sheinbaum aseveró que como parte del impulso a la educación en México, las y los profesores tendrán salarios más justos, contrario a lo que sucedía en el pasado, en donde los maestros mexicanos nunca fueron valorados.»Vamos a darle salarios a los profesores, a los maestros de escuela pública, que su salario mínimo sea igual al medio del Seguro Social y pensiones dignas a los maestros, a los trabajadores del Estado y a los trabajadores inscritos al Seguro Social», agregó.

Desde Chimalhuacán, Claudia Sheinbaum también expuso la creación de nuevos programas sociales como un apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, así como la creación de una beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria. Además, explicó que en su gobierno se tratará de abrir las puertas a todos los derechos, como es el caso del acceso a una vivienda digna, por lo que propuso reformar la ley del INFONAVIT para la construcción de un millón de casas; también aseguró que impulsará la atención médica pública de calidad para lo que implementará programas de prevención, así como la distribución de medicamentos a través de las Farmacias del Bienestar.’’Estamos hablando de los derechos del pueblo de México, en el pasado todo eso se consideraba privilegios, hoy los consideramos derechos del pueblo’’, puntualizó.Al respecto, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a continuar con la 4T a través de la defensa del Plan C en las próximas elecciones del 2 de junio, pues garantizó que solo con el movimiento de la Transformación podrá seguir un gobierno que destine sus esfuerzos y recursos en el bienestar de los mexicanos y mexicanas.El dinero es del pueblo por eso no va a haber corrupción, ni privilegios en el gobierno que encabecemos’’, aseveró. Claudia Sheinbaum recalcó que solo con la 4T México ha logrado avanzar a ser uno de los mejores países del mundo, en el que no solo la economía está en crecimiento, sino que también en una nación donde tanto hombres y mujeres son vistos como iguales. ’’La transformación es tan generosa que por primera vez en 200 años va a llegar una mujer a la Presidencia de la República y es que las mujeres mexicanas ya dijeron: ‘se quedó atrás ese lema que decía: Calladita te ves más bonita’. Las mujeres tenemos voz, tenemos participación, se quedó atrás eso de que las mujeres no podemos, ¡claro que podemos!, finalizó. Por su parte Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena hizo un llamado a defender la decisión de los mexicanos, — que se muestra en todas las encuestas – a través del voto durante las próximas elecciones del 2 de junio. ’’El pueblo ya se decidió y nos toca a todas y todos nosotros hacer realidad esa decisión el próximo 2 de junio, que nadie se confíe, que nadie se quede en casa.Estamos más unidos que nunca y estamos muy contentos porque Claudia Sheinbaum va a ser Presidenta’’, puntualizó. Asimismo, Higinio Martínez Miranda, candidato al Senado por el Estado de México resaltó que Claudia Sheinbaum es una mujer preparada para atender las grandes necesidades del pueblo de este estado. ’’Conoce como vecina del Estado de México las necesidades de Chimalhuacán, que son muchas, el atraso en el que los dejaron los gobiernos pasados.El Estado de México la necesita muchísimo, ya es hora del Estado de México’’, aseguró. En Chimalhuacán acompañaron a Claudia Sheinbaum, Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona; Gerardo Pisarello Prados, miembro del Congreso de los Diputados de España; Manuel Velasco Coello, coordinador de Alianzas; Mariela Gutiérrez Escalante, candidata al Senado por el Estado de México; Armando Corona Arvizu, candidato a Diputado Federal por el Distrito 12; Cesar Agustín Hernández Pérez, candidato a Diputado Federal por el Distrito 30; Oscar González Yáñez, candidato a Diputado Federal por el Distrito 27; Anais Miriam Burgos Hernández, candidata a Diputada Federal por el Distrito 33; Jesús Martin Cuanalo Araujo, candidato a Diputado Federal por el Distrito 38; José Luis Montalvo Luna, candidato a Diputado Federal por el Distrito 39; Leide Avilés Domínguez, candidata a Diputada Federal por el Distrito 25; Sergio Jesús Muro Figueroa, enlace de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en el Estado de México; Martha Guerrero Sánchez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y José Alberto Couttolenc Buentello, presidenta Del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM.

Redacción Noreste