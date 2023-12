Destaca Ricardo Ahued en su Segundo Informe de Gobierno ejecución de Obra pública

Xalapa, Ver.- La obra pública que se hace en Xalapa ya es histórica, destacó el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil al rendir su Segundo Informe en la patio central del palacio municipal.

Acompañado del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, de la Coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle García; de la Presidenta del Poder Judicial del Estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre; de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Esther Martínez Sánchez; senadoras y senadores; Diputadas y Diputados; Empresarios y del Cabildo, Directores y personal del Ayuntamiento de Xalapa, el Presidente Municipal Ricardo Ahued Bardahuil destacó la inversión de casi 800 millones de pesos en obra, así como el manejo transparente de los recursos municipales.

Detalló que se invirtieron 553 millones de pesos, es decir, 15.5 por ciento más que en el 2022, con los que se realizaron mil 104 trabajos para el mejoramiento de la imagen urbana, 34 por ciento más que el año anterior.

Dentro del esquema de inversión tripartita integrado por recursos municipales, aportaciones ciudadanas y la donación de 3 mil 275 metros cúbicos de concreto hidráulico de la iniciativa privada se realizaron 11 obras de pavimentación hidráulica y 7 más de reposición de losas de concreto en 16 mil metros cuadrados de superficie.

Enfatizó en qué el manejo honesto de los recursos públicos es el sello de su administración.

«Ratifico este compromiso hacia 2024. No hacerlo significaría, además de un ilícito, una traición a Xalapa” dijo.

Aseguró que no se ha desviado un solo peso de la Hacienda Municipal:

“Esto no se ha permitido ni se permitirá. Estamos aquí para dar resultados con Trabajo y Transparencia. No se pueden desear mayores recursos si los que se tienen no se administran con transparencia, inflando costos, deteriorando la cobertura de bienes y servicios. En este Ayuntamiento esto no sucederá”.