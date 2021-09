Detecta Consejo de Empresas mayor responsabilidad en la población en el cuidado contra el Covid-19

Gutiérrez Zamora, Ver.– Un grupo de vecinos de la colonia Barrios se manifestaron en contra de la CAEV para protestar por el mal, pésimo e inhumano servicio que prestan a la sociedad.

Con pancartas y bocina, vecinos se manifestaron para que la CAEV resuelva los incontables problemas que tienen como falta de agua, costos elevados, fugas y hasta tratos déspotas al momento de tratar de reportar algún problema.

Los vecinos argumentan que han sido ignorados por la CAEV y por su titular, Israel Mata: «todas estas reparaciones lo único que han ocasionado son daños, fugas, es un cochinero«.

«Ya no sabemos a dónde acudir, que puertas tocar, no resuelven nada, no tenemos servicio de agua y los recibos llegan puntuales como si de verdad contactamos con un servicio eficiente y de calidad».