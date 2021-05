Detectan toma clandestina en ductos de PEMEX en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Durante su recorrido por la llamada ruta de los kilómetros, el candidato de Morena a la alcaldía, José Manuel Pozos, se comprometió a fortalecer el campo y mejorar la calidad de vida de las familias con proyectos de agua potable, con clínicas rurales de salud y mejores carreteras: “quiero ser el presidente de los hombres y mujeres del campo para impulsar juntos una verdadera transformación y un gobierno honesto y de resultados”, destacó el candidato de la esperanza.

En sus encuentros, el candidato a la alcaldía expresó que hablar de Morena es hablar de un partido comprometido con quien más lo necesita. “Cuando se gobierna con honestidad y para el pueblo se pueden hacer muchas cosas”, precisó.

En las comunidades Salto de la Reforma, Tebanco, Las Pasas, Peña de Afuera, La Loma y La Joya, las familias expusieron la problemática que enfrentan por falta de agua, por la carencia de servicios médicos y por los malos caminos. José Manuel Pozos precisó que no puede haber pueblo pobre y gobierno rico y en este sentido anunció su compromiso de invertir recursos no sólo en proyectos de agua y carreteras sino también en seguridad, salud y educación.

Insistió en que ha llegado la hora de que las comunidades vean un gobierno honesto como el de Andrés Manuel López Obrador, que es un gobierno de resultados. El pueblo ya despertó y quiere un cambio verdadero.

José Manuel Pozos Castro aseguró que es un hombre con experiencia, que puede sacar al campo del abandono en el que se encuentra. Además, garantizó que se castigará a los pillos que han abusado de los campesinos: “a mí no me tiembla la mano, yo no estoy verde en la política, les garantizo que yo sí castigaré a esa bola de pillos corruptos que por años han abusado de los campesinos, vamos a dignificar al campo tuxpeño, los días están contados para todos esos que se han enriquecido a costa de ustedes y de apoyos que por años nunca llegaron, con Morena esas prácticas quedaron atrás”.

En los recorridos, las familias expresaron su respaldo al candidato de Morena porque ya se hartaron de las promesas incumplidas de los anteriores gobiernos.

El candidato de Morena anunció que se va a acabar con la perversidad y las mentiras de partidos que son la mafia del poder y que le han hecho mucho daño a México. José Manuel aseguró que Morena significa la esperanza y un cambio para todos y eso se reflejará en bienestar y en la continuidad de apoyos para los adultos mayores, jóvenes y discapacitados.

Por Martha Hernández / Noreste