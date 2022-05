Detiene Ministerial a presuntos violadores en Puebla

Tihuatlán, Ver .- El cuerpo de un hombre fue localizado en un camino de terracería en la comunidad de kilómetro 12 perteneciente al municipio vecino de Tihuatlán .

El cadáver fue encontrado por campesinos que pasaban por el sitio, manifestando a las autoridades locales el macabro hallazgo. Rápidamente fue dado el reporte a las autoridades policiacas, quienes al corroborar los hechos acordonaron el área en espera de que personal de la Fiscalía.

Más tarde Agentes Ministeriales arribaron al lugar recabando información sobre el caso, mientras que un perito criminalista realizaba su labor , momentos después ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Semefo.

El cadáver encontrado es el de un joven de entre 25 a 34 años, además de encontrarse semi desnudo y portaba un pantalón de mezclilla azul entubado , tenis Nike azul. Cabello corto, piel clara .

Hasta el momento no a sido identificado ya que no tenía identificación alguna para saber sus datos generales, en próximas horas será identificado por familiares y de no ser así estebpodria ser depositado en la fosa común.

Por Alberto Muñoz