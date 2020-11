Detienen a 8 sujetos implicados en linchamiento de abogada veracruzana en Puebla

Xalapa, Veracruz. En un estado sujeto a dos Alertas por violencia de Género, académicos y expertos mantienen un movimiento para construir una nueva masculinidad buscando desterrar el machismo arraigado en Veracruz.

Con lo anterior, integrantes del grupo «Hombres Responsabilizándose de su Vida» en Xalapa buscan generar un cambio, sobre todo en varones agresores a quienes invitan a relatar sus experiencias con la violencia para que puedan superarlas.

Lo anterior como una herramienta para reducir las altas tasas de violencias contra las mujeres, víctimas en Veracruz de feminicidios, acoso, hostigamiento, lesiones y desapariciones.

En entrevista con La Silla Rota Veracruz, el pedagogo Víctor Hugo Pavón Álvarez, indicó que el grupo nació el 18 de noviembre de 2002, con el nombre de «Hombres Renunciando a su Violencia«.

Desde entonces han participado el Trabajador Social, Mario Torres; el académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana (UV), Benno George Álvaro de Keijzer, considerado uno de los pioneros en el tema de masculinidades en México y el Colectivo por Relaciones Igualitarias A.C. (CORIAC, ya extinto).

«El programa nace precisamente para que los hombres detengamos esa violencia, en muchos casos contra la pareja sentimental o a otras mujeres en nuestro entorno».

Pavón Álvarez explica que el modelo de nuevas masculinidades se inicia con Antonio Ramírez, en San Francisco, California, para detener la violencia machista contra las mujeres y generar una educación diferente a los «mandatos» que reciben los miembros del sexo masculino desde pequeños.

«Por ejemplo no mostrar sus emociones, no llorar y el famoso: ‘Los hombres no lloran, los hombres se aguantan, no se rajan’ y un imaginario de que somos superiores a las mujeres».

Añadió que en la historia ha habido atletas, pensadoras y artistas, pero han sido invisibilizadas por un patriarcado que realmente sólo favorece lo masculino y esto se debe cambiar por todos.

Foto. RPP

El modelo de nuevas masculinidades se desenvuelve en un estado en donde la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió dos alertas de género: una por violencia feminicida y otra por agravios comparados.

Con corte a octubre de 2020, el estado de Veracruz acumuló 73 feminicidios en el actual año, esto es solo abajo de Estado de México, que suma 119 crímenes.

A nivel nacional el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indicó que en todo México la cifra de feminicidios registró una disminución de septiembre a octubre de 2020 a razón de 3.8 por ciento, al descender de 79 a 76 en dicho periodo.

Cabe referir que en el estado de Veracruz se han registrado 4 feminicidios en enero; 12 en febrero; 9 en marzo, 4 en abril, 6 en mayo, 10 en junio, 7 en julio, 9 en agosto, 6 en septiembre y 6 en octubre.}

Al respecto, Pavón Álvarez enfatiza en el hecho que a diferencia del homicidio, el feminicidio se traduce como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y este se califica como la expresión «más fuerte» de la violencia de género.

Explica a la vez que en para construir las nuevas masculinidades, los hombres partieron de los conceptos establecidos por los movimientos feministas por la paridad de género en espacios públicos y laborales.

Sin embargo, el pedagogo advierte que todavía se ejerce violencia en los espacios laborales o escolares.

Indicó que si bien las mujeres han avanzado en la lucha para evidenciar las violencias en su contra, igual es necesario un cambio por parte de los varones para erradicarla como medio de solución de problemas.

(Con información de La Silla Rota Veracruz)