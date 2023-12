Detienen a ex oficial de la extinta Policía Federal, acusado de homicidio doloso calificado en agravio de un militar en Veracruz durante 2015

Emiliano Zapata, Ver.- Una menor de edad fue hospitalizada la noche del pasado sábado tras sufrir un accidente en la Rueda de la Fortuna de la Feria de la localidad de Estanzuela en el municipio de Emiliano Zapata.

Su padre, Carmelo Antonio García Rivas, relató que mientras la pequeña disfrutaban de un paseo en la Rueda de la Fortuna, este juego mecánico tuvo una falla técnica.

«De ahí para acá ha sido todo un caos, porque en principio la persona representante de la Feria no respondió, el alcalde de Emiliano Zapata es el que organizó el evento, es parte y es responsable de todo esto que ha sucedido, no nos ha dado la cara para nada, por ahí anoche mando a una persona de él, y haciéndose referencia a esta persona, ‘sabes que, me manda mi jefe’, hablando del alcalde, ‘ahí te manda esto para que se ayuden’, y me manda una miseria, nos mandó una miseria, ‘ahí para que ayuden a la niña’, y obviamente no hemos recibido apoyo de él. De la empresa sí, de los juegos mecánicos ya por ahí llegamos a un arreglo, nos dieron un dinero ellos, pero estamos esperando lo de la aseguradora, a ver que dice la aseguradora», expresó.