Detienen a famosa ex Big Brother por intentar cobrar cheque robado

Estados Unidos. – Mediante su nuevo podcast, 4D con Demi Lovato, la cantante se ha declarado persona no binaria mientras mantiene una conversación personal con Alok Vaid-Menon, un escritor e intérprete que no se ajusta al género.

«Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binario. Dicho esto, ‘ Voy a cambiar oficialmente mis pronombres a ‘they/them».