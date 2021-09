Detienen a Fidel Kuri en Toluca, por deuda con Tv Azteca

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- La mañana de este lunes, en conferencia de prensa desde el estado de Oaxaca, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, compartió la misiva que le envió a Joe Biden sobre los temas de migración y violencia en la frontera, un asunto que tanto México como los Estados Unidos han trabajado en los últimos meses.

López Obrador leyó una parte del contenido de la carta, el cual se puede visualizar en la siguiente imagen:

En dicha conferencia, el Presidente de la República, realizó propuestas para regular el estatuto de los migrantes centroamericanos, como es la expedición de visas, señalando que es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos.

Además señaló que en su gobierno, se han aplicado programas para los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales relató el Presidente, se están llevando a cabo con éxito en Chiapas. Dicho programa consiste en contratar a los migrantes como sembradores, los cuales reciben un salario por cultivar hasta el momento 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables.

Este mismo procedimiento se puede aplicar de inmediato en los tres países centroamericanos de mayor migración( Guatemala, Honduras y El Salvador), con lo cual se ampliaría la superficie de siembra en 600 mil hectáreas y se daría empleo a 240 mil campesinos.

Otro de los programas relevantes impulsados por este gobierno, consiste en dar trabajo como aprendices a 30 mil jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales; con estas acciones López Obrador demuestra al Presidente de los Estados Unidos las soluciones que su gobierno ha implementado para darle solución a las necesidades de los migrantes, de dichos países antes citados, por lo que Manuel Andrés, exhortó a Biden llevar a cabo estos proyectos de manera conjunta.

El mandatario, a través de la carta a Biden señaló que con estos dos programas, estarían atendiendo en menos de seis meses a 330 mil personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

A las medidas señaladas, agrego señor presidente Biden, otra que consideramos muy eficaz: suscribir acuerdos con los inscritos en estos programas para ofrecerles, en el mediano plazo, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos, señalando que es un gran beneficio, pues le aporta al país una fuerza de trabajo adicional.

El documento termina señalando la urgencia de reactivar la producción, controlar el flujo migratorio y a su vez, el mandatario expresó su deseo de llevar a cabo este asunto particular a través de un acercamiento entre ambos países (México y Estados Unidos).

“Me gustaría tratar con usted más adelante este asunto en particular, pero deseo desde ahora manifestarle mi percepción de que no será posible consolidarnos como región productiva en el mundo si no llevamos a cabo un plan para fortalecer la producción de bienes y artículos de primera necesidad que consumimos en América del Norte”.