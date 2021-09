Detienen a mujer por matar a su bebé de 3 meses

Italia.- El papa Francisco lamentó que la pandemia haya sembrado desolación y aumentado las tensiones, al tiempo que dijo que puede suponer una oportunidad para que las sociedades construyan un mundo mejor.

“Lamentablemente, la pandemia aún no se ha superado y sus consecuencias económicas y sociales, especialmente para la vida de los más pobres, son graves. No solo ha empobrecido” a numerosas familias, sino que también “ha sembrado mucha desolación y aumentado las tensiones”, afirmó el pontífice en una audiencia con la Fundación Leaders pour la Paix, creada por el ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin.