Detienen a presunto agresor de la activista trans Natalia Lane, apuñalada en la CDMX

Ciudad de México. – El presunto agresor de la activista trans, Natalia Lane, fue detenido por su probable participación en los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa, informó este sábado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

La Fiscalía informó que se recolectaron los datos de prueba requeridos para la detención del sujeto, señalado por agredir a la activista con un cuchillo el pasado 16 de enero, esto en la alcaldía Benito Juárez.

El 16 de enero, Lane denunció en un video en vivo a través de su cuenta de Facebook que fue agredida a puñaladas al interior de un hotel en la Calzada de Tlalpan.

“Me acaban de agredir en el hotel Portales aquí en Calzada de Tlalpan, me acuchillaron y tengo una lesión en la mano y en la nuca, me acuchillaron en la nuca y me estoy sintiendo muy mal”, dijo recostada en una camilla mientras viajaba en una ambulancia.