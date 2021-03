Detienen a tres presuntos secuestradores en Coatepec

Poza Rica, Ver. – Una mujer, empleada del comercio «Sanamente sana» la cual realizaba labor de repostería se distrajo unos segundos en su intento de moler materias primas y la máquina le molió los dedos, por lo que paramédicos de Cruz Roja se trasladaron hasta el lugar.

Policías municipales y paramédicos de la benemérita Cruz Roja se trasladaron hasta la colonia Chapultepec, en donde una fémina resultó lesionada mientras realizaba labores para elaborar galletas y tostadas de dieta.

Foto: Noreste

Tras resultar lesionada los paramédicos intervinieron de manera oportuna y rápida deteniendo el sangrado que esta se había provocado, la mujer fue identificada como Karen Salas , siendo vecina de ese sector, las heridas no fueron de gravedad por lo cual no fue necesario su traslado hasta una clínica particular.

Los paramédicos y los guardianes del orden se retiraron de manera rápida minutos después de los hechos antes descritos.

Mientras que el propietario del lugar manifestó que se responsabilizará de los gastos médicos de la mujer, hasta su recuperación.

Por Alberto Muñoz

También te puede interesar ver: Una muerta y una lesionada en choque de miniauto en Emiliano Zapata