Detienen al diputado oaxaqueño “El Gato” en Veracruz

Foto: Medios

Fortín de Las Flores, Veracruz.- El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, fue detenido la noche de este jueves en el municipio de Fortín de Las Flores, mientras realizaba la búsqueda de su hijo, quien fue detenido presuntamente por elementos de la policía junto con otros jóvenes por el delito de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El priista, conocido como “El Gato”, ingresó a las instalaciones de la Delegación de Fuerza Civil para pedir información sobre el paradero de su hijo, sin embargo ya no se le permitió salir.

Los hechos se dieron a conocer a través de una transmisión en vivo de Lázaro Cruz Bustamante, empleado del ayuntamiento de Cosolapa, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, al norte de Oaxaca.

“Estamos rodeados de policías, el diputado llegó a buscar a su hijo y ya no lo dejaron salir, no sabemos nada de él (…) Entró a preguntar y desapareció, no nos moveremos de aquí hasta que los liberen”, expresó.