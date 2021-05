Develan placa conmemorativa de 100 años de Rotary en México

Tuxpan, Ver. –“Convencido estoy que con la suma de voluntades democráticas y honestas le auguró el triunfo electoral a Alberto Silva Ramos”, afirmó Javier Sánchez Balderas, ex aspirante a la presidencia municipal, quien en conferencia de prensa manifestó como muchos tuxpeños y actores de diferentes corriente políticas su respaldo para que Beto Silva encabece el próximo gobierno local.

Sánchez Balderas indicó que por las circunstancias y decisiones políticas que se tuvieron al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hoy su fuerza política y social le daban su total apoyo al proyecto municipal del PVEM.

Destacó coincidir plenamente con toda la plataforma electoral y propuestas de Silva Ramos, “estaremos unidos y vigilantes en buscar ese Tuxpan que todos anhelamos en temas como son la salud, el deporte, educación, cultura, seguridad y las obras de modernidad”.

Acompañado de su equipo de trabajo, Javier Sánchez Balderas aseguró que con Beto Silva el desarrollo de las comunidades será una realidad con la construcción de sus caminos rurales, al igual se dará continuidad a lo que se realizó hace 10 años con la edificación de domos escolares y comunitarios con la gestión e inversión municipal.

Por su parte el abanderado del partido Verde al gobierno municipal agradeció a Javier Sánchez Balderas su apoyo y respaldo y lo calificó como un hombre de trabajo, comprometido, con capacidad y visión al igual que a todo su equipo que tiene un gran arraigo en colonias y comunidades y que está a la altura del proyecto que juntos se construirá en los próximos 4 años.

“Nuestro proyecto se llama Tuxpan, no será el triunfo de un partido político, porque vamos a ganar y será por un amplio margen. No vengo a destruir, no vengo a cobrar venganzas, vengo a construir un camino nuevo y distinto, un nuevo Tuxpan que necesita de todos los esfuerzos y nos necesita unidos”, remarcó Alberto Silva Ramos.