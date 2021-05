Día histórico en Inglaterra, cero muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

Gaza.- Al menos 20 fallecidos, incluidos nueve menores de edad, murieron en bombardeos de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza, en represalia por el lanzamiento de cohetes desde este enclave palestino con dirección a Jerusalén. Además hay 65 heridos.

Tras trascender la noticia, fuentes militares israelíes señalaron que la explosión que asesinó a los niños fue un lanzamiento fallido de un cohete por parte de las milicias palestinas. El cohete iba a ser lanzado hacia territorio israelí, pero “salió mal”, según un responsable militar israelí citado por la televisión israelí.

🚨 Imágenes de los momentos en los que sonaron las alarmas en #Jerusalen por cohetes disparados por terroristas palestinos desde #Gaza pic.twitter.com/enwX8NhkM9 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) May 10, 2021

Según el diario The Times of Israel, fueron siete los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza y uno de ellos habría sido interceptado por las defensas antiaéreas. El resto cayó en zonas abiertas y por el momento no hay información sobre personas heridas.

Un portavoz militar israelí, Hidai Zilberman, advirtió que “en los próximos días Hamás sentirá el largo brazo del Ejército”. “No serán unos minutos, sino unos días”. Zilberman no descartó una incursión terrestre en Gaza. “Todo está sobre la mesa”, aseguró.

El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, compareció para advertir que Israel responderá “con gran fuerza” a los ataques con cohetes desde Gaza. “No vamos a tolerar los ataques contra nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos o nuestros soldados”, afirmó.

🇮🇱🇵🇸 Los lanzamientos de cohetes continúan. El Primer Ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que se ha cruzado una “línea roja” y que Israel responderá “con fuerza”. pic.twitter.com/VehZ4GEIh1 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) May 10, 2021

Con información de Aristegui Noticias