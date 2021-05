Día Internacional de la Hamburguesa: 28 de mayo; cómo surgió este famoso platillo

México.– En la actualidad, usar una mascarilla no es opcional en muchas situaciones, como en el transporte público. No es un problema, pensarías, pero para aquellos de nosotros que usamos gafas… no es nada agradable. Usar mascarilla significa exhalar aire caliente que luego empaña tus gafas. Afortunadamente, hay algunos buenos consejos sobre cómo evitar que esto suceda al usar una mascarilla.

¿Cómo te la pones?

Antes de entrar en los consejos sobre cómo evitar que las gafas se empañen, es importante saber cómo usar una mascarilla correctamente. En primer lugar, deberás lavarte y secarte bien las manos. Luego, tomarás la mascarilla por los elásticos sin tocar la mascarilla en sí. A continuación, coloca los lazos detrás de las orejas y al quitarte la mascarilla, nuevamente, toca solo los elásticos. Guarda las mascarillas de tela en una bolsa de plástico cerrada y no guardes las mascarillas usadas con las nuevas. No coloques mascarillas descubiertas en tu bolso, esto podría provocar la propagación del virus. En este caso, el virus podría infectar tus demás pertenencias.

Consejos para evitar que las gafas se empañen

Las gafas se empañan porque respiras por la mascarilla. Esto hace que el aliento cálido y húmedo escape a través de algunas pequeñas aberturas, incluidas las que se encuentran debajo de los ojos. El aire caliente sube y se mete detrás de los cristales de tus gafas. ¿El resultado? Gafas empañadas que deben secarse constantemente con un pañuelo. Prueba uno de los siguientes consejos para evitar tener que secar constantemente las gafas.

Jabón para platos

Un consejo útil para evitar que las gafas se empañen es usar jabón para platos. Coloca una pequeña gota de jabón para platos en los cristales y frótalos bien con una gamuza para limpiar gafas (especialmente en el interior).

