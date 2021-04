Día Internacional de la Madre Tierra

”.

“La gente nos conoce, somos gente de bien y de trabajo diario, pero sobre todo, no somos indiferentes de las necesidades que aquejan a los Coatzintecos: Beto Herrera”.

Coatzintla, Ver.- a 22 de abril de 2021.- Roberto Herrera Gone se convierte en el primer aspirante que se registra ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), como Candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, para contender por la Presidencia Municipal de Coatzintla.

Acompañado de su equipo de trabajo, el abanderado de los Progresistas entregó documentos para registrarse ante la autoridad electoral, misma que deberá resolver en próximas fechas de acuerdo a la Ley para el Proceso Electoral Constitucional 2020-2021.

Al ser cuestionado sobre su decisión de participar en la próxima contienda electoral, señaló que: “Hay que ser parte de la vida política de nuestro entorno, no podemos quedarnos sentados y ver como desfilan los mismos candidatos de siempre. La gente nos conoce que somos gente de bien y de trabajo diario, pero sobre todo, que no somos indiferentes de las causas que aquejan a los Coatzintecos».

Agrego también que en Coatzintla debería de verse reflejado el progreso que tanto prometieron las últimas administraciones, pero no hay voluntad política en los gobernantes, porque los resultados ahí están en las colonias pero sobre todo en las comunidades, en la falta de planeación y visión, que ha hecho que no se logre el desarrollo y despunte en el Municipio”, subrayó.

Tras registrarse ante el OPLE, aseguró que también respetará los tiempos que marca la ley para realizar campaña, pero que ya cuenta con un fuerte equipo de trabajo que lo respalda, además de vecinos, amigos, familiares y aliados que confían en el proyecto del partido, y que cada día se suman al proyecto para sanar a Coatzintla.