Día Internacional del Síndrome 22q11 o Síndrome de DiGeorge: 22 de mayo

México.- El mes de junio no va a ser la excepción, ya que con su llegada el catálogo de la famosa plataforma de streaming Netflix nos trae nuevas película, series y documentales.

35 nuevos títulos se suman al catálogo a lo largo de junio 2021, comenzando con una segunda parte de la serie de Lupin, en la que seguiremos a Assane Diop mientras intenta rescatar a su hijo y conseguir la venganza que busca en contra de la familia poderosa que llevó a su padre a prisión después de inculparse de un robo.

En segundo lugar tenemos la nueva temporada de Élite, que llega con nuevos actores y una nueva generación de alumnos de las Encinas que se meterán en sus propios problemas, mientras los veteranos de la serie intentan superar sus pasados y seguir adelante sin sus compañeros.

Además, Netflix prepara también el estreno de Sweet Tooth, una serie familiar con la que Robert Downey Jr. hace el salto de Marvel a DC, esta vez como productor de la historia de un niño que es mitad humano y mitad venado, que se embarca en una aventura para salvar a otros como él de quienes quieren destruirlos.

El mes llega también con nuevos documentales de asesinatos reales, películas para niños y grandes estrenos internacionales, así que hay que tener las fechas apuntadas en el calendario.

¿Qué llegará a Netflix en junio de 2021?

SERIES:

Lupin, parte 2 – 11 junio

Perseguido por Hubert y sus secuaces, Assane lucha por encontrar a Raoul mientras intenta elaborar un gran plan para exponer los delitos de Pellegrini.

Élite, parte 4 – 18 junio

Las Encinas recibe a un director muy estricto y a cuatro nuevos alumnos, que arremeten con enredos amorosos, rumores graves y un misterio recién salido del horno.

Sweet Tooth – 4 junio

En una peligrosa aventura por un mundo posapocalíptico, un chico mitad humano mitad venado busca un nuevo comienzo acompañado de un arisco protector.

Sexo/Vida – 22 junio

¿Con el dinero justo y muchas ganas de darte un gusto? Tres viajeros visitan alquileres a corto plazo en todo el mundo y dan consejos para una estadía soñada.

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo – 18 junio

¿Con el dinero justo y muchas ganas de darte un gusto? Tres viajeros visitan alquileres a corto plazo en todo el mundo y dan consejos para una estadía soñada.

A tres metros sobre el cielo, temporada 2 – 3 junio

Llega el verano otra vez. Aunque muchas relaciones ya no son las del año pasado, estos amigos se darán cuenta de que algunas atracciones son irresistibles.

Élite: Historias breves – por confirmar

Otras series:

Black Lightning, temporada 4

Black Summer, temporada 2

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio). temporada 2

PELÍCULAS:

La casa de las flores: la película – 23 junio

Los hermanos De la Mora traman un malvado plan para irrumpir en la vieja casa familiar y recuperar un tesoro escondido de vital importancia.

Selva Trágica – 9 junio

Para escapar de un matrimonio arreglado, una mujer se interna en las profundidades de la jungla maya, donde la naturaleza indómita fusiona lo humano con lo sobrenatural.

Xtremo – 4 junio

En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película – 3 junio

Tras un eclipse total de Sol, la Tierra queda sumida en una densa oscuridad. Para devolverle la luz, el grupo de Sailor Guardians deberá unirse una vez más.

Paternidad – 18 junio

Tras la repentina muerte de su esposa, un padre reciente se aboca al trabajo más difícil de todos: criar a su hija. Basada en una historia real.

Disomnia – 9 junio

Luego de que los humanos pierden la capacidad de dormir, una exsoldado lucha por salvar a su familia mientras la sociedad y su mente se sumen en el caos.

Amor de cuento – 23 junio

Una comediante de stand up y aspirante a actriz conoce a un acaudalado estudiante de una prestigiosa universidad, que parece demasiado bueno para ser real…

Chica Skater – 11 junio

Después de descubrir una pasión transformadora por el skate, una joven de la India rural deberá sortear distintos desafíos para alcanzar su sueño de competir.

El infiltrado del KKKlan – 3 junio

El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

Más películas:

El hombre que mató a Don Quixote

Bumblebee

Capitán Phillips

Dancing Queens

DOCUMENTALES:

Alan Saldaña: Encarcelado – 3 junio

Regresa el comediante mexicano Alan Saldaña, para reírse de sí mismo, analizar el comportamiento de la gente y dar consejos sobre cómo mantener un matrimonio.

Headspace: relaja tu mente – 15 junio

Un portal interactivo presentado en asociación con Headspace Studios para elegir tu propia meditación, con ejercicios de relajación y relatos para dormir incluidos.

Hermanas en la pista – 24 de junio

Tres hermanas sin techo luchan contra todo pronóstico y sus propias circunstancias para encontrar esperanza, pertenencia y un futuro mejor en Brooklyn.

Más documentales:

Colonia pingüino

Esto es Pop

Sophie: un asesinato en West Cork

Gato: una oda al amor gatuno

Elvis Presley: El rey del Rock n Roll

Vidas separadas

NIÑOS:

Supermonstruos: érase un cuento de hadas – 1 junio

Desde Ricitos de Oro hasta Hansel y Gretel, los Supermonstruos reinventan canciones y cuentos infantiles clásicos con su toque mágico.

El dragón de la tetera – 11 junio

Ansioso por reencontrarse con su mejor amiga de la infancia, un chico llamado Din conoce la magia de las posibilidades gracias a un dragón capaz de conceder deseos.

El reino de las rimas – 15 junio

Los compañeros de aventuras Daisy y Cole regresan con más diversión musical, creatividad y trabajo en equipo. Para ellos, ¡ningún problema es imposible!

