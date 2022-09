Dictan prisión preventiva contra policía de Cuautitlán Izcalli, acusado del homicidio de Octavio Ocaña

Estados Unidos.- Charlize Theron es hoy una de las actrices más reconocidas en la industria del cine en Hollywood, por lo que recordó cómo era la norma hace algunos años cuando comenzó su carrera en la actuación, con actitudes por las que sintió que su imagen fue sexualizada.

La ganadora del Oscar por Monster reveló una de sus mayores molestias cuando era más joven: que los hombres eligieran sus vestuarios en el set de filmación.

“No tener absolutamente ningún control sobre lo que llevas puesto es algo grande que realmente me molestó durante años. Tener a un tipo que te hace tener una prueba casi en frente de ellos, cosas así, es realmente degradante. Cuando empecé, no había conversación al respecto. Fue como: ‘Esto es lo que estás usando’”, dijo a Harper’s Bazaar.

Asimismo, aseguró que un director masculino –del cual no reveló su nombre– quiso en repetidas ocasiones hacerla lucir “más sexy”. “Recuerdo una película en particular, este director masculino que me seguía invitando, prueba tras prueba tras prueba… Y era tan obvio que tenía que ver con mi sexualidad y lo sexual que podían hacerme en la película. Y cuando comencé, esa era la norma”.

La lucha de Charlize Theron con su productora

En 2003 la actriz nacida en Sudáfrica naturalizada estadounidense fundó su compañía productora llamada Denver & Delilah. De acuerdo con su versión, la decisión la tomó luego de darse cuenta de que algunos veían en Monster un filme “lésbico caliente conmigo y Christina Ricci”.

“Hay una lucha natural en mí para querer crear ambientes (en el set) que se sientan como las cosas que desearía haber tenido hace 30 años cuando comencé. No siempre lo hago bien, pero soy muy consciente de mirar el panorama general y decir: ‘¿Es esto realmente lo mejor que podemos hacer?’”, apuntó.

