Diego Boneta tendría una hija en Estados Unidos, aseguran en redes

Estados Unidos.- Tim Burton se ofreció a ayudar al actor Johnny Depp, luego del escándalo y la perdida de sus personajes con las grandes compañías del medio, ahora el director asegura que lo quiere para la serie de “Los Locos Adams” en la que trabaja.

Foto: Revista Sensa Cine.

La mancuerna entre Tim Burton y Johnny Depp ha sido prolífica; y ahora que el histrión ha enfrentado duros problemas a raíz de la acusaciones de violencia hacia las mujeres, el director de cine le tiende la mano y asegura que lo quiere para la serie de “Los Locos Adams” en la que trabaja.

Tim Burton le dio uno de sus primeros protagónicos a Johnny Depp con los que se ganó reputación y reconocimiento en “Edward Scissorhands” de 1990; ahora hace lo mismo y se dice que ya negocian la participación en el nuevo proyecto del reconocido director.

Las cosas no han sido nada fáciles para Johnny Deepp tras su batalla legal con su exmujer Amber Heard, que lo llevó a ser bajado de proyectos importantes como la saga de “Piratas del Caribe” y la de “Animales Fantásticos”.

Foto: Revista Hola.

Cabe recordar que tras perder un juicio por difamación contra The Sun, que acusó a Depp de “golpeador de mujeres”, Warner le solicitó que renunciará a la producción de la nueva cinta de “Animales Fantásticos” y su lugar sería ocupado por Mads Mikkelsen.

Distintos medios especializados señalan que ahora el actor está negociando su participación en la serie de “La familia Addams” que prepara Tim Burton.

Cabe recordar que Johnny Depp es uno de los mayores colaboradores de Tim Burton ya que ha participado en cintas como la mencionada “Edward Scissorhands” además de“Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street”, “Ed Wood”, “Sleepy Hollow”, “Charlie and the Chocolate”, “Corpse Bride”, “Alice in Wonderland” y “Dark Shadows”.

Hace algún tiempo había trascendido que Depp y Burton volverían a trabajar juntos en la secuela de “Beetlejuice”, un proyecto que aún no se ha confirmado.

Sobre la serie “La familia Addams” no se conocen muchos detalles, sólo que Tim Burton será el productor ejecutivo y que podría dirigir algunos capítulos.

Con información de la revista Uno TV.

