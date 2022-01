Difunde Protección Civil Xalapa medidas preventivas ante paso de Frente Frío

Xalapa, Ver.- Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no asigna al Instituto Nacional Electoral (INE) el presupuesto de mil 738 millones de pesos ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial a la Federación se instalará un tercio de las 160 mil casillas mandatadas por ley durante el proceso de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña.

El consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña advirtió este escenario si la SHCP no contesta dicha sentencia antes del 31 de enero próximo, pues a mas tardar el 5 de febrero se tendrían que firmar los contratos con las capacitadoras y capacitadores electorales para determinar el número de casillas a instalar:

«Hoy por hoy tiene pendiente la Secretaría de Hacienda, gracias a una sentencia del Tribunal Electoral con motivo de la estrategia que mencionaba del INE, la SHCP tiene pendiente respondernos si nos otorga mil 738 millones de pesos. Los otros 2 mil 90 millones de pesos ya los liberamos nosotros con nuestro propio esfuerzo.

Si la Secretaría de Hacienda no nos contesta o no nos da los recursos estaríamos instalando menos casillas de las que ordena la Ley, no por gusto, sino por imposibilidad» explicó en entrevista.

Foto: Se instalaría un tercio de las 160 mil casillas mandatadas por ley.

El escenario que estima el INE es aún más adverso del ocurrido cuando se realizó la consulta popular de juicio a ex presidentes de México, pues ahora dicho Instituto tiene menos recursos económicos y maneras de solventar dichos gastos.

«Sin recursos no es posible hacer el trabajo, se requiere que le den al INE las condiciones, los elementos y no ha sido el caso para este proceso. Ahora no hay ni remanentes ni procesos electorales y todo se tendría que hacer de cero. Es muy lamentable está situación en la que se ha puesto al INE porque se trata también de atribuciones constitucionales que de deben de realizar por parte del INE como son estos procesos de democracia participativa» dijo.

Foto: Cámara de Diputados negó al INE el presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos proyectado para dicho proceso.

El consejero Ruiz Saldaña lamentó también que la Cámara de Diputados haya negado al INE el presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos proyectado para dicho proceso, mismo que fue reducido orillando a dicho Instituto a emprender acciones emergentes en materia financiera, jurídica y hasta política.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña insistió también en que el INE no se opone o trata de boicotear la revocación de mandato bajo el argumento de falta de presupuesto.

Una vez alcanzado el número de firmas de ciudadanos que avalaron que dicha consulta se lleve a cabo en el país, será el 31 de enero cuando se informe al Consejo del INE para luego emitir la convocatoria formal el 4 de febrero y el 10 de abril se realice dicho ejercicio democrático.

Por: Héctor Juanz

