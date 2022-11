Diputada Cecilia Guevara deprimida; «neófita, congelada, sin comisiones y repudiada»

Xalapa, Ver.- La ex presidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura, Cecilia Guevara Guembe se encuentra en una grave depresión, dado que actualmente no le asignaron comisiones porque dentro del grupo legislativo de Morena es odiada.

Algunos legisladores que pidieron el anonimato comentaron que la diputada por Poza Rica es una neófita en temas legislativos y legales.

«Es una mujer completamente ignorante», afirmaron otros empleados del Congreso quienes además comentaron que por su ignorancia Guevara Guembe no presenta iniciativas de ley y sus compañeros prefieren mantenerla al margen pues como ex priísta no le tienen confianza.