Diputada de Morena pide a veracruzanos ser éticos y morales ante grupos delictivos

Veracruz, Ver.– El regidor del Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Martín Lois mencionó dijo que en los recorridos que realiza en la ciudad, la ciudadanía le ha externado que los diputados locales a quienes les ofrecieron su voto no han dado los resultados esperados.

Por el distrito 14, que comprende gran parte de la zona rural del municipio de Veracruz, el morenista, Fernando Arteaga Aponte, ha sido criticado en redes sociales por su ausencia en las colonias y el olvido a los veracruzanos; en la misma situación está el panista, Miguel Hermida Copado; quiero incluso ha sido atacado por los propios liderazgos blanquiazules, quienes acusan que ni siquiera ha logrado gestiones con el municipio para brindar apoyo en las colonias que lo respaldaron para llegar a su curul.

«Sí, claro. De hecho con Fernando he platicado en varias ocasiones, sé que él trae muy marcado el tema del agua porque es una de sus comisiones que tiene. U bueno, con el 15 no he tenido muchos resultados, dado que trae otra visión política de los temas, que a veces no son el ver a la gente más vulnerable (…) así es, casi no hay acercamiento, a pesar de que uno de ellos es del mismo color, no ha dado los resultados esperados para la ciudadanía», enfatizó.