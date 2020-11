Diputada del PES se pone en onda, fuma pipa por aprobación del uso de marihuana

México.- Un descubrimiento sin precedentes se llevó a cabo en las inmediaciones de la contrucción del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.

“Es una historia triste”, dice el doctor en Antropología y director del Proyecto de Salvamento Arqueológico en Santa Lucía Rubén Manzanilla López al referirse a uno de los más grandes e importantes hallazgos arqueológicos que existen a la fecha en el mundo.

Se trata del enorme yacimiento de restos de mamuts que se encontró en los terrenos donde se está construyendo el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dentro de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, una antigua hacienda fundada por el jesuita Pedro Sánchez en 1576. Decenas de miles de años antes fue el lago.

Hasta la fecha se han encontrado 234 puntos de hallazgo paleontológico y se han recuperado 11.000 fragmentos óseos. Aún hay excavaciones programadas incluidas dentro de las obras de construcción del aeropuerto, por lo que se podrían encontrar nuevos hallazgos.

“Es una historia triste”, dijo el doctor en Antropología al explicar por qué es Santa Lucía uno de los más grandes yacimientos de mamuts del mundo.

“Decía que es una historia triste porque el lago tenía esa tierra que se ve ahí, y eso cuando se humedece se vuelve fango, se vuelve pantano, y los animales de gran tamaño, de gran peso, quedaban atorados, y pues ya pasando eso, eran víctimas de los carroñeros.

Un mamut pesaba alrededor de cuatro toneladas, imagínese, se quedaban atorados y por eso mayoritariamente hay restos de mamuts, pero también se han encontrado de otras especies”, explicó en entrevista el director del proyecto de salvamento arqueológico.

“Afuera del lago lo que tenían era un espacio muy plano, donde había muchos pastos, era un lugar propicio para la habitación, para la presencia de manadas, había suficiente alimento y había agua dulce; sin embargo, pues no todo era perfecto fuera del lago, estaba muy bonito, pero dentro del lago era una trampa, y era donde caían los animales”.

De acuerdo con el investigador, los restos de mamut que han encontrado hasta ahora datan de un período de 30.000 a 11.000 años atrás, la fecha que postulan es de 10.000 a 11.000 años, aunque explica que pruebas de radiocarbono han arrojado fechas desde hace 29.000 años, pero debido a su antigüedad necesitan ser precisados.

El antropólogo afirma que también se está investigando si hay alguna relación entre la actividad volcánica, que por aquellos años era intensa, con la desaparición de estos animales gigantescos. Los datos que puedan arrojar los estudios de la ceniza podrían poner fecha a uno de los momentos en que murieron los mamuts.

“Ahorita también se está tratando de ver si hay alguna relación, de la muerte de los últimos mamuts, con la actividad volcánica que había aquí en el entorno, aquí caía mucha lluvia de ceniza, no decimos que eso los mató, pero esa ceniza nos podría permitir fechar uno de los momentos en que los animales murieron”.

Una hipótesis sobre la desaparición de la Tierra de estos mamíferos de defensas espectaculares (porque, aclara, lo que comúnmente se conoce como colmillos no lo son, sino que son sus dientes incisivos que se modificaron genéticamente para defenderse y alimentarse); es la de una extinción masiva provocada por cuestiones climáticas.

“La hipótesis ahorita más aceptada sobre la extinción de estos animales es que fueron extinciones masivas provocadas por cuestiones climáticas por falta de alimentos.

Al momento de que ya no llovía, los pastos no crecían y los animales no tenían mucha comida, y entonces eso provocó la muerte de estos animales.

También se ha querido ver que si el hombre tuvo que ver con la extinción de los mamuts por una sobre caza, pero en realidad eran grupos muy pequeños los cazadores, y bueno, pues si lograban matar un mamut o aprovecharse de un mamut que se estaba muriendo; pues eso les daba comida para mucho tiempo, entonces no tenía caso que estuvieran mate y mate animales.

Más que todo, acá también pudo haber sido que cuando los animales se empezaron a quedar sin alimentación, fueron más fácil presa de los carroñeros y de los carnívoros, ya que había tigre dientes de dientes de sable, un lobo que le llaman lobo gigante o lobo terrible y el león americano, entonces esas tres depredadores, pues eran terribles para estos animales”, señaló el doctor en Antropología.

Los huesos de estos animales se han localizado en tres áreas, una de ellas se corresponde con lo que en el pasado fue la orilla del lago de Xaltocan.

“Lo que hay al fondo es lo que se iba acumulando por arrastre del agua, es muy interesante porque hay un mamut colombino, pero también tenemos camellos, caballos, bisontes, perezoso y evidencia del tigre diente de sable, todos en el mismo lugar, ninguno está como en una posición anatómica porque fue precisamente el arrastre del oleaje del agua, con respecto a esta playa, y más bien fueron arrastrados y los y los mamuts puede que haya muerto aquí por el empanamiento que te comentaba, o en otro lugar y también arrastrados”.

