Diputada del V Distrito, nueva presidenta del Congreso de Veracruz

Poza Rica, Ver. – Aunque ya fueron retirados los sellos de clausura de la obra de construcción de la tienda Coppel, que se edificaba sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, ahora el proyecto de nueva cuenta está detenido ya que no cuenta con permisos para realizar trabajos de excavación y construcción, ya que se descubrió la presencia de combustibles en lo que parece funcionó como un pozo de visita de gasolina o diésel, puesto que en el predio hace varias décadas había una gasolinera.

De acuerdo con integrantes del Sindicato de Transportistas adheridos a la CROM de Poza Rica, hace aproximadamente 20 años en ese predio se encontraba una gasolinera, puesto que en el lugar se descubrió lo que parecer ser un pozo de visita que almacenaba el combustible, y que al dejar de funcionar como gasolinera fue rellenado con graba y arena que ahora presenta restos de gasolina y diésel.

Ante este allazgo la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) ordenó la suspensión de cualquier tipo de trabajo en este sito, en tanto la constructora no contrate a una empresa que realice labores de remediación, tratamiento y destino final de este tipo de materiales contaminados, puesto que el sitio podría ser flamable.

Es por ello que, aunque el lugar ya no está clausurado, no cuenta con el permiso para realizar excavaciones o edificar algún inmueble, en tanto no se retire el material pétreo contaminado, por lo que podría ser hasta el mes de febrero del próximo año cuando se logre retomar el proyecto, si es que no se ordena antes una suspensión definitiva de la obra.

Esta situación ha dejado sin trabajo a un promedio de 50 familia de los transportistas de adheridos a los sindicatos CROM, CTM, CROC, CNOP y CNC, pero también a un estimado de 300 familias más que serían contratadas cuando iniciarán las labores de construcción, en una obra donde se invierten alrededor de 50 millones de pesos.

Por Isaac Carballo Paredes

