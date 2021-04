Diputado de Morena es detenido por presunto abuso sexual de un menor

David Monreal Ávila, el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, subrayó que su absoluto respeto a las mujeres quedará demostrado en la conformación de su gabinete paritario, por lo que dejó en claro que lo que se busca es dañar su imagen con la difusión de un video manipulado en el que se involucra a la candidata del partido por el municipio de Juchipila.

En entrevista, el primer candidato que ha superado el 50 por ciento de preferencia electoral en diversas encuestas, de todos los abanderados que buscan gubernatura en 15 estados de la República, precisó que lo del video es una mentira, una manipulación que lastima mucho, y que sus antecedentes como persona y como figura pública prueban su respeto y trabajo por los derechos de las mujeres.

Por su parte, Rocío Moreno, candidata de Morena para el municipio de Juchipila, fue tajante al señalar que el video se trata de una calumnia para afectar la imagen del candidato David Monreal y la de ella, al tiempo que destacó que el abanderado de Morena a la gubernatura de Zacatecas, Monreal Ávila, “es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”.

Asimismo, Moreno enfatizó que no permitirá que la utilicen y que se vuelva a dañar la imagen del movimiento, toda vez que el video daña su integridad y la de David Monreal.

David Monreal puntualizó que su trabajo como alcalde, como senador de la República y en otros cargos como servidor público lo confirman como feminista y luchador y defensor de los derechos de las mujeres, así como ahora mismo su oferta política, como candidato a la gubernatura, su oferta política es será paritario su gabinete, a la vez que impulsa políticas públicas que vayan al reconocimiento pleno de la mujer, no a la simulación, no al engaño, no a la manipulación.

“Miente aunque te cachen con el confeti en los calzones”. https://t.co/O4cNVt0V0m — Chumel Torres (@ChumelTorres) April 21, 2021

En ese sentido, sostuvo que es mentira lo del video, “no sucedió tal cosa”, es una mentira y una mentira repetida mil veces hace daño; “nosotros ya lo hemos padecido, la mentira; yo lo he padecido, lo más vil de la política, he padecido la ruindad de la política, he sido objeto de ataques. Ahora en las campañas se usa mucho la guerra sucia. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas”.

Por lo tanto, expresó que le parece “muy ruin, muy irresponsable que se manipule de esa manera; bueno, yo voy a ser respetuoso de las estrategias de cada quien”, a la vez que resaltó que “por fortuna los últimos 20 años de mi vida han sido públicas y siempre he sido muy respetuoso de las mujeres, son sólo porque tengo dos hijas y mi esposa, sino porque soy un hombre de principios, de valores, tengo toda una vida, una trayectoria”.