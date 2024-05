Diputado Ky Durán solo ondea bandera de diversidad pero no trabaja

Veracruz, Ver.- La activista LGBTIQ+, Flippy Morales de Franco, lamentó que en el Congreso de Veracruz exista un diputado de la diversidad y que este no haya realizado un trabajo en favor de la comunidad.

La empresaria vio como un gran logro que una persona de la comunidad logrará una curul en el Congreso de Veracruz; sin embargo, han visto con tristeza el simulacro de Ky Durán Chincoya por el activismo, ya que solo se ha dedicado a ondear la bandera de la comunidad en actos partidistas, pero nunca realizó un trabajo legislativo en favor de las personas LGBTQ+.

«Tú lo dijiste, yo creo que muchos lo han visto, él solamente trae un simulacro de una bandera de la diversidad, donde las ondea, pero desgraciadamente no ha hecho ningún trabajo, porque yo creo que en el tiempo de ellos se legisló a favor del matrimonio igualitario, pero fue presión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fue porque en realidad los partidos lo hayan querido votar a favor», declaró.

En general, dijo Flippy Morales de Franco, durante las últimas elecciones, diversos candidatos han tocado el tema de la diversidad, y aseguran que apoyarán a la causa, lamentablemente solo se utiliza como bandera política, pues poco o nada se ha hecho por la comunidad LGBTQ+.

«Yo he escuchado a ciertos candidatos que mencionan la inclusión, pero yo creo que cada año o cada tiempo que existen campañas siempre mencionan a la comunidad, pero yo creo que la realidad es otra. Ojalá que estos candidatos que han mencionado a la comunidad, si llegan a ganar, pues que en realidad trabajen y que existan políticas públicas para la comunidad, porque yo hablo aquí del puerto de Veracruz y de mi Estado, pues hay mucha necesidad, está gobernando un partido donde hay diputado local que representa a la comunidad, y a mí me quedaron mucho que deber porque no han hecho trabajo inclusivo, hay mucho olvido en la salud», culminó.