Diputado Miguel Hermida presume apoyo y lo tunden en redes sociales

Veracruz, Ver.- El diputado local, Miguel Hermida Copado, presumió en la red social Facebook, el apoyo de unas cuantas cubetas de pintura que dio al Jardín de Niños «Heriberto Jara Corona» ubicado en el fraccionamiento Moderno, cuando fue atacado por decenas de jarochos que lo «tundieron» en la red social.

Algunos minutos habían pasado de su publicación, cuando decenas de ciudadanos se lanzaron en su contra, asegurando que nada tenían que agradecerle ya que era su obligación como funcionario brindar el apoyo a las instituciones educativas; además, lo acusaron de olvidar a los ciudadanos del distrito 15, por el cual fue electo.

«Nombre, a nadie se le deben dar las gracias es una obligación, no son dignos de ir a darse una vuelta por las diferentes escuelas a ver que les hace falta, la ciudad está hecha un asco en las calles», denunció Francisco Cervantes Lozano.

«Pues esa pintura no es conocida, ojalá no sea como de calidad Chedraui o Aurrera, ahora, no se le tiene que agradecer por el apoyo, simplemente tiene que dar el dinero de los impuestos del puerto», público Daniel Moreno Ponce.