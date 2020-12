Diputado Omar Miranda presenta su segundo informe de actividades

Guerrero.- Las clases en línea continúan ante la pandemia por coronavirus y han sido muchos los casos de los profesores que se han hecho virales gracias a esta modalidad, ya sea por sus declaraciones en contra de sus alumnos o por olvidar silenciar sus micrófonos en conversaciones personales.

Recientemente se viralizó en las redes sociales la acusación de alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) a su profesor quien en clase en línea los llamó como la “generación de cristal”. A través de las redes sociales y de un canal de YouTube, la discusión de un profesor con uno de sus alumnos se hizo visible. De acuerdo con la descripción del video, los hechos se suscitaron en la clase virtual de cálculo del Instituto Tecnológico de Acapulco en Guerrero, grupo IE4.

Foto: Captura de Pantalla.

De acuerdo a lo que se aprecia en video, todo comienza porque un alumno le pide al profesor que cambie de estrategia para dar la clase, pues no se entiende. Ante la petición, el profesor no se quedó callado y le respondió: “¿Y yo tengo la culpa? ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio”, respondió el profesor. En medio de la discusión, el profesor lanzó su queja generalizada, en la que aseguró que ahora no se les puede decir nada a los alumnos, pues son una “generación de cristal”. “¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal”, agregó el profesor.

