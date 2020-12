Disminuyó la renta de locales durante la contingencia por coronavirus: AMPI

Veracruz, Ver. – La inconformidad por el mal servicio de Telmex, provocó que la mañana de este martes usuarios se manifestaran a las afuera de sus instalaciones ubicadas sobre la avenida Victoria esquina Arista de la colonia centro del municipio de Veracruz.

Novella Hernández Reyes, una de las afectadas detalló que pese a los reportes que ha levantado, desde el 1 de diciembre no cuenta con servicio de internet, lo que ha afectado en los estudios de sus hijos.

“Me dejan sin internet por 15 días, tengo tres hijos, una en la secundaria, un niño en la primaria y otra que está estudiando enfermería que hoy me están dando de baja, me presentó a las oficinas y no me dan solución. Lamentablemente en donde yo vivo es la única compañía que llegué, nosotros no tenemos más opciones”, detalló.