Disney cumple sueño de niña hispana que padece leucemia

Arizona, Estados Unidos.- Por primera vez una de las princesas de Disney que cumplen los deseos de los niños que pasan por situaciones difíciles de salud ha hablado en español y lo ha hecho para darle una alegría a María, una niña hispana de seis años que padece leucemia.

María, que vive en Arizona y está en tratamiento para su enfermedad, recibió la semana pasada la visita virtual de la princesa Belle, quien la nombró princesa honoraria y le dijo que todas las niñas son hermosas si tienen «un corazón bondadoso y hacen sonreír a los que tienen a su alrededor»

En un conmovedor video colgado este jueves en su blog, Disney destacó que es la primera vez en los 40 años de la iniciativa que tiene con la organización Make-a-Wish (Cumple un deseo) que los personajes que cumplen los deseos de los niños hablan en español

María dice en el vídeo que le «pareció bien» que Belle hablase en español porque ella no sabe «tantas palabras» en inglés y se muestra dichosa por la ceremonia y los regalos que recibió.

Vestida de color dorado de la cabeza a los pies y con la corona y el cetro de princesa, María fue en un carruaje de color blanco con sus padres hasta el lugar donde Belle le dio la «bienvenida» al club de las princesas honorarias y toda una serie de regalos que ella abrió ante las cámaras con una gran sonrisa en la cara.

«Mamá, ¿Ves que Belle es como yo, que habla español como yo?», contó Brenda, la madre de María.

«Así como las historias de Disney son compartidas en docenas de idiomas en el mundo, Make-A-Wish concede deseos a los niños de todos los orígenes», dijo Richard K. Davis, presidente y CEO de Make-AWish America en un comunicado.

Desde 1980, Disney y Make-A-Wish han hecho realidad los deseos de miles de niños con enfermedades graves de todo el mundo.

Con información de ViveUSA