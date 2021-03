Disney estrenará ‘Black Widow’, ‘Cruella’ y ‘Luca’ por streaming

México.– Luego que Bob Chapeck, CEO de Disney, descartó que “Black Widow” se estrenara vía streaming ya que la apuesta era por los cines, este martes se retractó y comunicó que la cinta protagonizada por Scarlett Johansson ha sufrido un retraso.

De hecho, Chapeck también confirmó que “Black Widow”, de Marvel, se estrenará vía streaming junto a otros dos importantes proyectos del estudio para esta temporada: “Cruella” y “Luca”, de Pixar.

Foto: Pulso SLP

Por medio de un comunicado, la empresa explicó que continuará con la estrategia de lanzar sus nuevos títulos en cines y en Disney+ el mismo día debido a que la pandemia del COVID-19 continúa.

Foto: Clarín

Esta medida, de acuerdo con Disney, podría permanecer hasta el verano como mínimo a pesar de la reapertura de las salas de cine en varias partes del mundo.

De esta manera, “Cruella” se estrenará el 28 de mayo y “Black Widow” llegará al público el 9 de julio.

Foto: Forbes México

Previamente, Bob Chapeck, CEO de Disney, había confirmado que la cinta de Natasha Romanov llegaría a cines el 7 de mayo de este 2021, sin embargo, los planes han vuelto a cambiar.

«Tanto Marvel como Disney confirmaron que la cinta protagonizada por Scarlett Johansson que da vida a la agente Natasha Romanov por fin verá la luz el 9 de julio en cines y Disney + como contenido de Premiere Access».

Para los usuarios de la plataforma “Black Widow” tendrá un costo adicional, en Estados Unidos será de 30 dólares, pero en México se cree que el precio sea alrededor de los 350 pesos.

La empresa acompañó el mensaje del retraso con la revelación de un nuevo póster de “Black Widow” en el que se ve a Natasha Romanov con un traje blanco de una sola pieza y dos armas en las manos.

Por otra parte, Marvel reveló que “Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring” también cambió su fecha de estreno al 3 de septiembre.

Con información de Reporte Índigo

