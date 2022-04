DJs hacen subir la marea en Rancho Playa

Papantla, Ver. – La comparsa de Judíos de Papantla, este Viernes Santo realizaron la representación de la Vida, Pasión y Muerte de Jesús, quienes realizaron un recorrido por las principales calles de este municipio hasta llegar al cerro del Jazmín, donde se llevó a cabo la crucifixión de Jesús.

Foto: Delhy Galicia

Cientos de personas, se conmovieron ante la gran actuación de los jóvenes, quienes año tras año se congregaron desde las primeras horas del día para ser testigos de esta tradición católica, iniciando actividades en la explanada del mural a la Cultura Totonaca, donde se desarrolló la mayor parte de la representación del Viernes Santo.

Foto: Delhy Galicia

Posteriormente se realizó un recorrido por las principales calles, donde Jesús camino cargando la cruz, con el rostro bañado en sangre y dolor, al igual que los ladrones que fueron crucificados, la escenas fueron conmovedoras pues se trataban de representar las palabras que Dios encomendó.

Foto: Delhy Galicia

Siguiendo los pasajes de la historia, los judíos prefirieron liberar Barrabás, Pilatos se lava las manos y manda a crucificar a Jesús, antes ordenó que le azotaran, la Virgen está delante mientras le abren la piel a pedazos con el látigo, después, le colocan una corona de espinas y se burlan de él.

Foto: Delhy Galicia

Jesús recorre las calles con la cruz en sus hombros, simón le ayuda a llevar la cruz, posteriormente fue llevado al lugar donde sería crucificado, en lo alto de una cruz de madera, para certificar la muerte, le traspasaron con una lanza.

Foto: Delhy Galicia

Al momento de la crucifixión, el diálogo de Jesús antes de morir fue: ¡Padre Perdónalos Señor que no saben lo que hacen!, ¡Mujer he ahí a tu Hijo! ¡He ahí a tu madre!, “Dios mío ¿por qué me has abandonado?, ¡Todo está Consumado!, ¡Padre, en tus manos entrego mi Espíritu!.

Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia

Por Delhy Galicia