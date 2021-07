Doctora en matemáticas gana el oro en Tokio

Tokio.- Nacido en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 6 de mayo de 1987, Crisanto Grajales comenzó desde muy pequeño, pues sus padres eran corredores amateurs y tenían la disciplina del entrenamiento y la competencia.

“Mi primer triatlón fue a los ocho años en Xalapa. Mis padres sabían cómo llevarme poco a poco, no con muchas cargas. Entrenar era entretenido aunque a veces iba llorando mientras corría y la gente decía: ‘qué malo es ese señor’. Pero estoy agradecido porque me inculcaron el deporte, sembraron una semilla que comenzó como juego y ahora es mi trabajo. Me decían que ellos no estaban haciendo un gasto sino una inversión”, cuenta el deportista.

Poco a poco empezaron a llegar los premios y resultados de tantos años de esfuerzo, dedicación, pero sobre todo mucho sacrificio.

Entre sus galardones destacan tres medallas en los Juegos Panamericanos en los años 2015 y 2019, y dos medallas en el Campeonato Panamericano de Triatlón en los años 2014 y 2018. Además, obtuvo una medalla en el Campeonato Mundial de Acuatlón de 2008.

Cabe mencionar que, Tokio 2020 fueron sus terceros Juegos Olímpicos, anteriormente tuvo participación en Londres 2012 y Río 2016. Actualmente logró la posición 31.

Sin embargo su participación en Juegos Olímpicos a un no termina, pues el próximo 31 de julio se llevará a cabo el triatlón de relevos mixtos y de ser elegido por el equipo mexicano peleará por conseguir una presea.

