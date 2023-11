Doctora mexicana y su esposo al fin salen de la Franja de Gaza, confirma Alicia Bárcena

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las cadenas de supermercados a mantener precios razonables en alimentos ante la emergencia por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez; exhortó a sumar esfuerzos para poner de pie a esa región lo más pronto posible.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario anunció que la Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, está por cerrar un acuerdo con tiendas de autoservicio, lo que reforzará la entrega de despensas contemplada en el Plan general de reconstrucción y apoyo a la población.

Reconoció la labor de Soriana, que contribuye al armado de despensas, mismas que distribuirán las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en colonias afectadas.

El Gobierno de la Cuarta Transformación entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana a alrededor de 250 mil familias damnificadas, de acuerdo con el punto siete del Plan de reconstrucción y apoyo. Esta acción implica distribuir 3 millones de canastas básicas durante tres meses.

“Primero vamos a empezar con productos que no requieran refrigeración, pero se van a suplir por productos enlatados que resistan. (…) Esto fue un imprevisto que requiere actuar con emergencia y destinar también recursos, afortunadamente los tenemos y vamos a destinar (…) un presupuesto estimado de más de 61 mil millones (de pesos) y vamos a ver si se requiere más”, argumentó.

Fuerzas Armadas distribuyen más de 130 mil despensas en conjunto

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, puntualizó en un enlace en vivo los avances en la entrega de despensas, agua y comidas calientes por parte de las Fuerzas Armadas, así como del censo de afectaciones de la Secretaría de Bienestar.

A través del Plan DN-III-E y del Plan GN-A, la Secretaría de la Defensa Nacional reporta:

Por medio del Plan Marina, la Secretaría de Marina registra:

El jefe del Ejecutivo puntualizó que el censo también incluye a pequeños y medianos comerciantes, a pescadores y a agricultores de comunidades rurales, a quienes se les apoyará en sus necesidades.

Simultáneamente Nacional Financiera decidió entregar créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas; hay alrededor de dos mil millones de pesos orientados a este rubro.

En el caso de los 377 hoteles dañados, reiteró, hay dos acciones primordiales: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyará con el pago de la mitad de los intereses de los nuevos créditos que otorgue la banca comercial y las aseguradoras entregarán en breve el 40 por ciento de lo estimado en daños.

El presidente López Obrador anunció que la próxima semana regresará a Acapulco a dar seguimiento al trabajo ininterrumpido en beneficio del pueblo.

Reiteró que la población más pobre de Acapulco, Coyuca de Benítez y comunidades rurales damnificadas por el huracán Otis reciben atención de manera prioritaria por parte del Gobierno de México.

“Se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría; hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles, no tienen estufas, no tienen refrigerador, no tienen camas, entonces lo primero tiene que ser a ellos y lo mismo en el caso de la alimentación, a todos, pero darle preferencia a los más necesitados”, subrayó.