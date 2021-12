Documentales de la zona sur este fin de semana, en “Cultura con ambiente”

Xalapa, Ver.- El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, invita a disfrutar la programación de “Sábados de concierto” con el recital Historias de Navidad, a cargo del sexteto Xalapa Jazz Orchestra. El concierto se llevará a cabo de manera presencial el 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en la GACX.

Espacio dedicado a promover el trabajo de las y los músicos veracruzanos, el programa comparte esta temporada un recital decembrino que contará con la participación de los instrumentistas Arturo Caraza, Alejandro Bustos, Jakub Dedina, Luis Rodríguez, Jorge Gamboa y Jesús Rodríguez, quienes interpretarán temas como White Christmas, Have yourself a merry little Christmas y Santa Claus is coming to town, entre otros clásicos navideños.

Foto: Gobierno del Estado de Veracruz

Xalapa Jazz Orchestra es una big band independiente fundada en 2016. Conformada por músicos nacionales e internacionales, coordinados por Arturo Caraza, Alejandro Bustos y Jesús Rodríguez, la agrupación ha participado en diversos festivales, entre los que destacan el Xalapa Jazz Festival, el Festival Internacional Jazzatlán y el Festival Internacional de Córdoba.

El IVEC reitera la invitación a disfrutar este concierto navideño el sábado 4 de diciembre, en punto de las 18:00 horas, en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo. La actividad es gratuita y con aforo limitado. Para consultar la programación completa visita www.ivec.gob.mx y sigue las redes sociales @GACXalapa.