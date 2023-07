‘Don Goyo’ esparce cenizas en seis alcaldías de CDMX

Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia contra la omisión del Senado de la República en el nombramiento de los comisionados que faltan.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó un proyecto de sentencia en el que planteaba invalidar la impugnación.

De acuerdo con la ministra Ortiz Ahlf, el Senado de la República no ha sido omiso, toda vez que no “debe llevarse al extremo considerar que mientras existan lugares de comisionados que no han sido ocupados” se configura la violación.

Foto: El Porvenir

Los ministros que votaron contra el proyecto fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra presidenta Norma Piña.

A favor, estuvieron las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, y el ministro Arturo Zaldívar.

La discusión será returnada a otro ministro para que elabore un proyecto a favor de la impugnación del Inai contra la omisión del Senado de nombrar nuevos comisionados.

Con información de López-Dóriga Digital