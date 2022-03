Don Juan perdió todo en el incendio de su casa el pasado domingo en Boca del Río

Boca del Río, Ver.– Don Juan Téllez de 75 años de edad, perdió su patrimonio, tras el incendio del pasado domingo, el cual calcinó toda su vivienda y pertenencias.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas, en la Calle 7 entre López Arias y Manuel Nieto de la colonia Manlio Fabio Altamirano (conocida como Lecheros), en el municipio de Boca del Río.

El incendio que fue accidental consumió también sus recibos de predial, de agua y toda documentación oficial, incluso su tarjeta de Bienestar, la cual era su único sustento, mediante el abono económico del programa 65 y más.

«(Me siento) deprimido, nervioso, anoche no dormí porque tenía yo los nervios de punta, amanecí con los ojos abiertos pensando en el mañana. Está llegando algo de ayuda, gracias a Dios, por medio de una dama que habló por Face o no sé por dónde, y entonces me está llegando ayuda monetariamente, y con ropa y alimentos», mencionó.