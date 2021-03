Don Vocero-López Obrador, una vida de lujos

Por Piper Thread

Pasen.

Pasen…

Les voy a contar algo que pocos saben.

¿Un secreto?… Tal vez.

Una leyenda, posiblemente.

Todos queremos que nos sorprendan, romper la rutina con un poco de magia, un secreto o hasta un chisme que nos permita salir del hastío diario.

Pero muchos de estos cuentos no son inocentes, están diseñados para entrar en el inconsciente y moldear el pensamiento.

Es momento de dudar de todas las casualidades y empezar a ver las causalidades.



¿Han escuchado hablar sobre un “golpe blando”? Se dice que se puede desestabilizar al gobierno con noticias falsas, escalamiento de la violencia, reclamos a las instituciones autónomas, imagen de ingobernabilidad, exigencia de renuncias, incapacidad, violencia, muertes…

Este proceso lo ha estado difundiendo el gobierno de López para “denunciar” un intento de la oposición hacia un “golpe blando”.

La gente en su intención normalizada de ser sorprendida, de salir de la rutina acepta esto sin pensar. El “golpe blando”, bien podría ser una realidad, pero que estén en gobierno no implica que no lo sigan haciendo ellos mismos.



Pasaron 18 años denunciando todo, inventando historias y magnificando todos los errores.



Peña definitivamente hizo muchas cosas mal, pero la imagen disminuida del mismo no llegó sola, fue parte de un importante aparato de propaganda hecho para minimizar su imagen y crear la idea de un idiota en el poder. Y funcionó.

Los gasolinazos existían porque fueron bautizados por la otrora oposición, los 43 regresarían “vivos” cuando la verdad era evidente, los escándalos de “La estafa Maestra” o “La casa blanca” no tendrían tregua y claro que sirvió, funcionó porque eso queríamos ver y eso quieren que veamos.

Controlan eficazmente las noticias y los medios y lo han hecho desde hace ya un buen rato, la mañanera es sólo un corolario.

Ahora entramos en momentos más peligrosos para la población, para ellos es importante escalar la violencia, los asesinatos, el vandalismo y claro la pandemia. Los bots, sockpuppets y demás fauna nociva del internet ha traspasado la cuarta pared y son parte de nuestra vida diaria.

Los Gibranes, Chapuceros, Atollinis son sockpuppets, entes que mueven la boca al son del amo que les marca línea. El vandalismo en redes es ejecutado por bots sin rostro ni conciencia.

¿Por qué mantendrían el proceso del “golpe blando” si ya ganaron?

Sencillo y complicado.

No es el gobierno que quieren; ya llegaron, pero no de la manera que necesitan estar.

Ellos quieren una Dictadura y están a punto de obtenerla.

Un pase mágico aquí, desinfomación por acá, violencia por allá y la gente empieza a exigir cambios.

Hablan y hablan de lo mal que estaban las cosas y de lo ingobernable que son las cosas por culpa de los anteriores, te hacen creer que cualquier alternativa es buena y que ellos son dicha alternativa, pero no como están las cosas, piden más poder y menos vigilancia y te hacen creer que las cosas estaban tan mal porque ellos no tienen el poder absoluto para cambiarlas.

La población está dispuesta a ceder su libertad por un poco de seguridad y la Guardia Nacional estará lista para defendernos de nosotros mismos, recuerden los narcos también son pueblo.

La gente es blanco de su propia imprudencia y la vacuna viene con una “x” ya marcada a favor de Morena que dejó crecer los contagios desde el principio..

Las dictaduras ya no se instauran con golpes militares, se hacen con gritos de ayuda y cambios en la ley.

Ya lo comenté en mi hilo sobre “El resbalón democrático”, la ley está cambiando, las noticias, la distribución de poder y todos los días nos bombardean con una nueva noticia que hace olvidar la anterior por mala que sea.

El resbalón democrático.



Tenemos la idea errónea que los golpes a la democracia son siempre actos dramáticos y súbitos, pensamos en golpes militares, revoluciones y ataques directos a los mandatarios.

1/14 — Piper 👑 (@PiperThread) September 11, 2019

No cedas ante la desinformación, evita las mañaneras, no distribuyas el meme de día, revisa los datos y lo más importante siempre pregunta ¿por qué?

Esto no ha terminado y todavía lo podemos evitar.

Revisa las mangas del mago y la historia detrás de la leyenda.

Lo que más odia este Gobierno es la gente pensante.

Ningún truco sobrevive al escrutinio.

Observa y denuncia.

No entres a su juego…

No pases…

Sigue de largo…

Nada que ver aquí.

Esta es opinión personal del columnista