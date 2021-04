Don Vocero ¿Sale caro el INE? (¿Prefieres una dictadura?)

Por José Sobrevilla

Cuando el 6 de abril de 2021, Luis David “G” de 27 años, fue detenido en avenida Tláhuac, colonia Los Olivos, Ciudad de México, portando consigo 60 bolsas de cocaína y un arma calibre .380, así como una identificación de la Guardia Nacional que, posteriormente, la institución creada el 26 de marzo de 2019 por la actual administración, vía Twitter identificó como válida la credencial, al señalar que, ‘además de colaborar en la investigación de las autoridades, iniciaría un procedimiento administrativo’ contra su portador. Aquel joven delincuente jamás imaginó que su caso se vería envuelto además con lo que pasó dos días antes cuando fue sorprendido (el 4 de abril) en un video en la calle Calzada de las Bombas, Villa Coapa, Alcaldía Coyoacán, golpeando a su esposa arrastrándola de los cabellos para subirla a un automóvil Ford Mustang color azul.

El emblemático reportero de policía, Carlos Jiménez, de los pocos periodistas que tienen acceso al material de las cámaras publica de vigilancia, habría señalado en su cuenta de Twitter que el detenido era suboficial adscrito a la Dirección General Antidrogas de la GN y que precisamente había sido entregado a la Fiscalía de la Ciudad de México la noche de su detención. “Reprobamos cualquier acción que atente contra la integridad de las personas, máxime cuando se trata de una mujer. Por ello, la Unidad de Asuntos Internos inició un procedimiento administrativo en contra del presunto responsable”, detalló en mensaje difundido por Twitter la institución que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio.

A las 11:19 pm del 6 de abril de 2021, el mismo Carlos Jiménez (@c4jimenez) difundió: “Se llama Luis David Galicia Ortiz. Tiene 27 años. La mujer a la que golpeó es su esposa. Agentes de inteligencia de @SSC_CDMX lo arrestaron esta noche en Tláhuac. Los elementos de @OHarfuch ya lo llevan a @FiscaliaCDMX. Si Ud. lo reconoce…” De sí mismo, el ex reportero de “La Razón” apunta en su perfil que es “Reportero, con una vida poca madre… @ImagenTVMex; @ImagenZea; @Radio_Formula. Todo aquí, es mi responsabilidad… En IG: https://instagram.com/c4jimenez1/.

De él, el 15 de julio de 2019, el corresponsal de TV Azteca en la mañaneras, Irving Pineda, publicó: “Jesús Orta amenazó al periodista @c4jimenez; horas después el jefe de la policía corrige y escribió que fue una confusión”[1].

Regresando al golpeador, en audiencia realizada en las salas orales del Reclusorio Norte, el juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada que será cumplida en ese penal, y la imputación por portación de arma de fuego le fue turnada a un juez federal a quien compete analizar las pruebas en su contra.

El 8 de abril, el reportero Gerardo Jiménez difundió en Excélsior que Luis David G. habría arrojado de su auto, golpeado y por momentos estrangulado a su esposa porque, al revisarle el teléfono, le encontró mensajes de otra mujer cosa que ella le reclamó. En las primeras declaraciones, la esposa del funcionario de la Guardia Nacional señaló que ese día se encontraban en un bar y ahí discutieron, en el camino él comenzó a agredirla hasta que se detuvo en Calzada de las Bombas, donde una cámara captó la golpiza.

Una fuente que participó en la investigación –citada por el periodista de Excélsior– reiteró que la mujer que fue golpeada en repetidas ocasiones era su esposa, pero que “al ser citada por el Ministerio Público para que declarara por estos hechos, ella no quiso imputar ningún delito”.

“Con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta Institución agredir a su esposa en la vía pública; conducta totalmente alejada de las leyes, principios y valores de la Guardia Nacional”, se pudo leer el 7 de abril en @GN_MEXICO_.

Hoy, el tema en la mañanera

La colega Lizbeth Álvarez, de ZMG Noticias y Gurú Político, preguntó al presidente si tuvo conocimiento que la semana pasada un elemento de la Guardia Nacional golpeó de manera brutal a su esposa, hoy se sabe que es su pareja. El individuo se encuentra consignado y la víctima en el proceso de empoderamiento para que ella pueda llevar a cabo la denuncia, si es que ella así lo requiere.

Agregó: “Usted ha mencionado que la Guardia Nacional es como uno de los pilares de la Cuarta Transformación; y queremos saber qué se va a hacer ante esto para que la ciudadanía tenga confianza…”

– Pues lo mismo –respondió el presidente–. No permitir estos actos autoritarios, abusos de autoridad de nadie y que se proceda, como se está haciendo. “Vamos a combatir la inseguridad, la violencia, a conseguir la paz, la tranquilidad, sin corrupción del gobierno, sin impunidad, sin que haya asociación delictuosa, que no valgan las influencias y en eso vamos avanzando…”

– De manera concreta –replicó la periodista– ¿qué se va a hacer con este tipo de elementos que pertenecen a la Guardia Nacional?

– No, pues ya no pueden estar… Quien hace ese tipo de acciones o quien lleva a cabo estos delitos, si la autoridad considera que, en efecto, se golpeó a una mujer, un funcionario con esas características no puede seguir laborando en el gobierno.

Aunque ni la reportera ni el presidente mencionaron que el delito –no menor– fue el de narcomenudeo, la atención fue centrada en la violencia contra una mujer, grave de sí, el caso se considera importante porque de esta manera se ha jalado el reflector a este suceso que seguramente seguirá dando de qué hablar. Los invitamos a ver el siguiente video tanto de la agresión de la mujer como de la participación en la pregunta de la mañanera.

[1] https://irvingpineda.com/2019/07/15/jesus-orta-amenazo-al-periodista-c4jimenez-horas-despues-el-jefe-de-la-policia-corrige-y-escribio-que-fue-una-confusion/ Consultado el 15-04-2019

