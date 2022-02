Donovan Carrillo portara un traje que vale más que una medalla de Juegos Olímpicos

El patinador artístico reveló el costo que tiene el traje que utilizará esta noche cuando debute en Beijing 2022.

Sin duda la de hoy, es la noche más importante en toda la carrera de Donovan Carrillo, y si no es la más importante, seguro que será una de las más inolvidables de su existencia, vamos, un debut en Juegos Olímpicos representando a México no es cualquier cosa. Precisamente porque no es un acontecimiento que se dé todos los días, el patinador mexicano debía hacerlo especial.

Donovan Carrillo se volvió en un ejemplo a seguir para muchos y muchas jóvenes que quieren convertirse también en patinadores artísticos y esta noche, el mexicano buscará inspirar todavía más cuando se enfunde en un traje que provoque también impresión entre quienes siguen de cerca su carrera. El atuendo tiene un costo mayor al de una medalla olímpica y los detalles aquí te los contaremos para que te impactes con nosotros.