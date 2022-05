Dos años después arranca segunda etapa de obra en Tlalixcoyan

Tlalixcoyan, Ver.– La pandemia truncó el proyecto de pavimentación en la localidad de La Caldera del municipio de Tlalixcoyan; mismo que fue reiniciado este lunes por la alcaldesa Elvia Illescas Loyo, quien sorpresivamente tuvo como invitada a la priista Anilú Ingram Vallines.

La pavimentación de la calle Matamoros beneficiará a casi 3 mil ciudadanos, además es la vía principal donde transitan los habitantes de La Caldera, Paso de la Boca y El Cocuite, en ese camino también se encuentran diversas escuelas y comercios.

La edil panista dijo que, con estas labores se dará continuidad a la primera etapa ejecutada en agosto de 2020; aclarando que, todavía falta por ejecutar la tercera y última parte del camino, qué se tiene contemplada concluir antes de que culmine su administración.

“Hoy, tenemos como testigo de nuestro esfuerzo a la diputada Anilú Ingram Vallines, a quien –a nombre de nuestro municipio- le agradezco profundamente su interés en esta región y por ser una mujer sensible y sin distingos (..) Hago un atento llamado para que todas y todos “Caminemos Juntos” hacia una misma dirección, dirigiendo nuestra causa por la vía del bien común, sin colores ni divisiones, pues sólo de esta forma estaremos garantizando la ruta del progreso de nuestra gente, de nuestro amado Talixcoyan”, externó la alcaldesa.

Por su parte, la legisladora veracruzana agradeció la hospitalidad y el arduo trabajo de la alcaldesa, al reconocer el orgullo y el esfuerzo de las mujeres tlalixcoyanas por el progreso de su tierra, por lo que convocó a las y los asistentes a hacer equipo por el municipio, el estado y el país, con convicción, corazón y humildad.

“Me da mucho gusto, me da mucho orgullo y quiero reconocer a mi amiga Elvia Illescas Loyo por cumplir esos compromisos, pero, sobre todo, por hacer llegar a congregaciones como La Caldera de obras tan elementales como la que hoy amablemente me permite ser parte (..) Como tampoco se dobla nuestra presidenta municipal que también yo la he visto tocar puertas en el Congreso Local, tocar puertas en el Congreso federal, estar haciendo lo propio y hablar por su gente”, dijo Ingram Vallines.