Dos frentes fríos generarán fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional este martes

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a que en los próximos 10 días no salgan de sus hogares, solo para lo indispensable.

Asimismo, pidió continuar con las medidas de prevención para disminuir los contagios de coronavirus (COVID-19), esto ante el aumento en la ocupación de camas hospitalarias en la Ciudad de México.

«Lo mismo que nos cuidemos nosotros, prohibido prohibir, son 10 días eso es que le pido a la gente, porque del 14 al 24 se llenan las calles, porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando sale más la gente».

«Ya el 25 baja hasta Día de Reyes porque por lo general del 25 hacia adelante la gente sale a ver a sus familiares, entonces, son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios y la saturación de hospitales».

López Obrador, indicó que se trabaja en ampliar la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme, que nadie pierda la vida, si podemos hacerlo sin necesidad que nos digan firmes, no se muevan, no salgan.

«Ya sabemos, sana distancia, el lavado de manos, el aseo personal, solo salir si es indispensable, si es realmente necesario, solo hacer reuniones familiares con los que vivimos, la familia más grande que esperemos».

