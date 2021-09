Dos municipios hicieron eventos se Independencia pese a pandemia: SSP

Veracruz, Ver. – Las quejas o denuncias por el presunto incremento de robos en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, deben hacerse efectivas en la Fiscalía General del Estado (FGE), para que esta zona se catalogue como “foco rojo” y pueda incrementarse el operativo de vigilancia en la zona, informó el alcalde Fernando Yunes Márquez.

El edil panista dijo no tener las cifras del presunto incremento en los robos en la zona centro, pues el Ayuntamiento no recibe estas quejas y por ende no puede llevar un registro o porcentaje del aumento; sin embargo, mencionó que ya dieron aviso a la Policía Naval para que reorganice su estrategia en la zona.

“Ya se le dio aviso en la Mesa de Seguridad a la Secretaría de Marina, para que ojalá la Policía Naval pueda reforzar la seguridad aquí (…) como lo comenté en anteriores ocasiones, si ellos presentaron una denuncia, no se presenta ante el Ayuntamiento, ustedes lo saben, se presenta ante la Fiscalía, para que la Fiscalía pueda apercibir estos delitos”, apuntó.

Entrevistado en el zócalo de la ciudad tras los honores a la bandera por el Día de la Independencia de México, el presidente municipal expuso que el operativo para mejorar la seguridad debe ser integral y coordinado por los tres órdenes de gobierno, pues solo así se logrará disminuir el delito de robo que aquejan los vecinos.

A decir de los vecinos de las calles Hidalgo, Guerrero, Allende y Bravo, el incremento ha sido en robo a casa habitación y robo a transeúnte, al menos en los últimos dos meses.

Por Alejandro Ávila



