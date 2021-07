Drenajes colapsados en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – No solo el COVID-19 ha provocado una tercera ola en cuanto a la alza en el número de contagios, también el índice de desempleo se encuentra en una tercera ola, al incrementar el número de despidos y los empleos que se generan son pocos y quienes están padeciendo más la falta de empleo son los jóvenes recién egresados de carreras técnicas y profesionales.

Los recién egresados señalan que buscan trabajo según sus capacidades laborales, y en esta ciudad no hay trabajo para los egresados de las universidades locales, lo puestos ofertados son con bajo sueldo y muy pocos para perfiles profesionales.

“Estudiamos cuatro años, y al salir nos damos cuenta de que los empleos que hay en la ciudad no son de acuerdo a nuestros estudios, además de que los trabajos que encontramos están muy mal remunerados, y esto es muy grave ya que a pesar de que se abren nuevos comercios no hay lugar para los nuevos jóvenes sean o no profesionistas, por otra parte, en varios lugares piden experiencia, pero como la vamos a tener sino encontramos trabajo” expresaron algunos jóvenes de la ciudad.