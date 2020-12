Duermen a pareja de leones que vivió enamorada en el Zoológico de los Ángeles

Tormenta Geomagnética afectará a la Tierra: Hace apenas unas cuantas horas, el sol soltó lo que sería un equivalente a un eructo solar masivo, lo que produce que se envíe materia coronal cargada a lo largo del sistema solar .

Geomagnetic Storm Watches in effect Dec 9 – 11, 2020, due to anticipated CME effects. The CME occurred on December 7th, and was associated with a C7 flare from Region 2790. For the full story visit https://t.co/mzq8JTer8q @NWS pic.twitter.com/EKOKtiyz3e

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) December 8, 2020