Durante julio el Colegio de Notarios difundirá la sucesión intestamentaria

Xalapa, Ver.- Integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa pidieron que la Fiscalía General del Estado permita la exhumación de un cuerpo que se encuentra en la fosa común del panteón Palo Verde, ubicado en esta capital, para realizarle pruebas de ADN y corroborar que se trata de los restos del joven Ricardo Guzmán Pérez, quien desapareció el 27 de octubre de 2011.

De acuerdo a su hermana, Aurea Guzmán Pérez, el cuerpo habría sido localizado sin vida en noviembre de ese mismo año, enviado a Servicios Periciales y posteriormente enviado a dicha fosa común. A pesar de la constante búsqueda, apenas en marzo de este año, Servicios Periciales facilitó fotografías del cuerpo a los familiares, quienes por algunas características particulares identificaron el cuerpo.

«Pude encontrar una similitud por su barbilla, fue como pedí más fotos y me enseñaron más y me llevé la sorpresa desagradable de que efectivamente se trataba de mi hermano Ricardo Guzmán Pérez, desaparecido».

Han pasado cuatro meses de dicha identificación y los restos no son entregados a sus familiares.

La presidenta del Colectivo Por la Paz Xalapa y Áurea Guzmán señalan que el fiscal Guillermo Romero, encargado de los casos de larga data, no ha avanzado en los trámites para la exhumación.

«Así nos van a llevar más tiempo. Ya tenemos diez años de estarlo buscando, estar con el dolor, la desesperación de saber dónde está y a la fecha no han hecho nada. Pido que hagan su trabajo como debe de ser. Ya lo reconocí, ya saben dónde está el cuerpo y bueno, exijo que me lo entreguen. Que se le hagan pruebas nuevamente porque me decía ayer el licenciado Romero que ya tenía pruebas en el expediente de ADN, sí tiene pruebas que le hicieron en su momento, pero exijo que se le vuelvan a hacer».