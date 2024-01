Durante la mañana y noche habrá ambiente muy frío sobre el noroeste, norte, noreste, centro y oriente de México

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó un crecimiento anual de 1.3 por ciento en su sexenio.

Atribuyó su expectativa al modelo de “apoyar abajo para fortalecer el ingreso” y con ello reactivar la economía.

«Va a ser una hazaña, no solo porque vamos a crecer aunque sea poco, 1.3 anual, sino porque hay una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta, esa variable es la distribución del ingreso. No solo es crecer sino distribuir y ahora es muchísimo mejor la distribución del ingreso que antes”, sostuvo.